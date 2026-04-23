Mustafa Çulcu Aksu ezilmedi
Mustafa Çulcu

23 Nisan 2026

Aksu ezilmedi

Her iki takımın kupa mücadelesinde ancak sahaya sürülen ağır rotasyonlu kadrolara baktığımızda Galatasaray derbiye, Gençlerbirliği ise ligde kalma mücadelesine odaklıydı. İki takımın ligde oynadıkları son maça göre Galatasaray 9 farklı, Gençlerbirliği ise 8 farklı isimle sahadaydı. Sonuca gitme telaşı ile hamleler Okan Buruk'tan gelirken, goller ise Gençlerbirliği'nden geldi. Bu kez Volkan Demirel öne geçtikten sonra atletik ve enerjik oyuncularını oyuna aldı. Gençlerbirliği galibiyeti hak eden taraftı. Oğuzhan Aksu 32 yaşında, Mersin ili hakemi. Son derece atletik ama bu seviye maçlar için henüz kabul gören kalitede değil. Lemina'ya verdiği sarı kart muhtemelen kulağına üflendi. 47'de Ahmed Kutucu'ya kontrolsüz faulünde Oğulcan'a sarı kartı atladı. 55'te Lang-Oğulcan mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 66'da kenardan oyuna sözlü müdahalede bulunan Osimhen'e ikazı yerinde ve doğruydu. 72'de Nhaga'nın şutu kaleciden döndü, tamamlayan Singo açık ofsayttı. 77'de Oğulcan'ın ceza alanı ön çizgisine çok yakın yerde Barış Alper'e yaptığı net faulü atladı. 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı. Son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı kart gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçında 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan, ezilmeden iyi çıktı.

Etiketler :
Okan Buruk, Volkan Demirel, Oğuzhan Aksu, ahmed kutucu, Barış Alper, Gençlerbirliği, Galatasaray

