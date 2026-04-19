Buz gibi gol badem oldu

Galatasaray risk almadan temkinli başladığı oyunda ikinci dakikada bulduğu golle öne geçti. Oyunun kontrolünü eline aldı.

Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutarak İcardi'yi etkisiz bırakmaya çalıştı. İcardi top almak için içeriye gelince boşalttığı bölgeye Barış ve Yunus savunma arkasına koşular yaparak pozisyonlar buldu.

Tongya top rakipteyken geriye gelerek savunmayı beşledi. Sane'nin koşu yolunu kapatmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Yürüyerek oynayan İcardi'ye rağmen Galatasaray ön bölge presiyle rakibini hem önde boğuyor hem de kalesinden uzak tutuyor.

Gençlerbirliği ilk yarıda rakip ceza alanında sadece bir kez topla buluştu o kadar. Hiç reaksiyon veremediler.



Sahada her iki takım oyuncuları, seyirci ve hakemler dahil nabzı 100'ü aşan kimse yoktu. Sakin giden maçı hakemler bile hatalı kararlarıyla kızıştıramadı. G.Saray kaliteli kadrosu ile telaşsız, akıllı oyunuyla her zaman ki gibi gereğini yaptı kazanmayı bildi.

Batuhan Kolak'ın maçı 4.5 dakika geç başlatması kabul edilmez. İlk yarıda Sara, Oğulcan ve Zuzek'e sarıları pas geçmesi de kabul edilmez.

Basit temaslara faul çalması tam bir kalitesizlik.

İcardi-Thalisson ve İcardi-Hanousek pozisyonlarında penaltı yok devam kararları doğru. Sallai'ye gösterdiği sarı tam bir komedi. Çünkü pozisyon faul değil! Sonra Tongya'ya çıkan sarı ise balans ayarıydı o da komedi. Galatasaray'ın 63'de attığı gol tertemiz bir gol. Yunus öne boş alana koşuyor Goutas teması kendi alıyor top arkalarından geçiyor bir mücadele söz konusu değil ve Sane golü atıyor. Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da tuhaf, hatta skandal! Uzatmalarda G.Birliği penaltı bekledi ama penaltı yok. Davidson'un kolları kapalı. Hakem iyi kumaş olabilir ama çok acemi. Skor hakemleri kurtardı