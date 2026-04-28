Övgüyü hak etti

Konyaspor tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi. Ayağa ritimli pas ile rakip alana geçişleri, hücum ve savunma kombinasyonları ve de oyun ezberleri ile modern futboldan örneklerle ilk yarıda oyunun mutlak hakimiydi. Trabzonspor dar kadrosu ile bu sezon beklentilerin üstünde işler yaptı. Fatih Tekke izleyenlere keyif veren bir futbol felsefesi geliştirdi. Ancak Konyaspor karşısında ilk yarıda dirençsiz, topu rakip alana taşıyamayan hatta yorgun belki de sezonun en kötü maçını oynayan bir Trabzonspor vardı. Konyaspor da attığı iki golle Berkan Kutlu, Trabzonspor da yediği iki gole rağmen müthiş kurtarışlarıyla kaleci Onana ilk yarının yıldızlarıydı. Ozan, Bouchouari ve Augusto'yu alarak ikinci yarıya başlayan Trabzonspor rakip alanda daha fazla görünen ön alan baskısı yapan pozisyon arayan bambaşka bir kimlikle oyunun hakimiydi. Bu baskı karşısında Konyaspor kalabalık savunma ve geçiş oyununa döndü. Trabzonspor'un her iki yarıdaki oyunu siyahla beyaz kadar farklıydı. Etkili ve baskılı oyunla pozisyonlar buldu. Çok çekişmeli heyecanlı ve keyifli geçen ikinci yarıda Trabzonspor ancak tek golde kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ülkemizin en üst düzey hakemi Halil Umut Meler maçta ilk faul düdüğünü 16'da çaldı. Oyuncuların hakem yönetimine güven ve saygısı yüksekti. 68'de Onuachu-Nagola mücadelesinde Trabzonspor penaltı bekledi devam kararı doğruydu. 85'te Konyaspor'un golünde ofsayt kararı doğruydu. Meler oyunu hissederek yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Oyuna tempo kattı. Güçlü ve karizmatik hakemliğini ortaya koydu. Performansı ile övgüyü hak etti.