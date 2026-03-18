Türk futbolunun geleceği

Ramazan ayını geride bıraktığımız bu günlerde, Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram sürecinde İtalya'nın, Roma şehrinde bulunacağım için bu vesileyle sizlere buradan seslenmek istedim. Geçtiğimiz gün toprağa verdiğimiz değerli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sıkça dile getirdiği bir tavsiyesi vardır: "Bol bol seyahat edin." Bu söze katılmamak mümkün değil. Ancak özellikle altını çizmek isterim ki, önce kendi ülkemizi tanımalıyız. Çünkü dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahibiz. Anadolu, Hititler'den günümüze kadar uzanan sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz bir tarih hazinesidir.

Bu nedenle, tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görmek, anlamak ve korumak hepimizin sorumluluğudur. Bir turizmci olarak, ülkemizin bu zenginliklerini mutlaka keşfetmenizi içtenlikle tavsiye ediyorum. Bu yazımda Sayın İlber Ortaylı'ya yer vermekten ayrıca gurur duyduğumu da ifade etmek isterim. Gelelim futbola... Büyük Beşiktaş taraftarının uzun süredir özlediği sonuçlar, ne yazık ki şu an için çok yakın görünmüyor. Bir mucize gerçekleşmezse, elde kalan tek somut hedef Türkiye Kupası gibi duruyor. Elbette bu kupanın kazanılmasını tüm kalbimle istiyorum. Ancak bazı gerçekleri dile getirmeden de geçemem. Kulüplerimizin sınırlı kaynaklarını adeta yok edercesine harcayan yöneticilerin bu anlayışı artık sona ermelidir. Türk futbolu için tehlike çanları hiç olmadığı kadar yakından çalıyor. Defalarca ifade ettiğim bir görüşü tekrar vurgulamak isterim:

Başkanlar ve yöneticiler, kulüplerin borçlarını artırdıkları ölçüde bu borçlara şahsi kefalet vermeli ve sorumluluğu üstlenmelidir. İşte o zaman tablo değişecektir. Bu şartlar altında birçok kişi kulüp yönetimine talip olmaktan vazgeçecek; bunun yerine ekonomiyi bilen, futbolun içinden gelen, dünya futbolunu yakından takip eden ve en önemlisi Türk gençlerine değer veren isimler ön plana çıkacaktır. Öz kaynaklara önem veren, sürdürülebilir bir yapı kurabilen yönetimler ise Türk futbolunun gerçek kurtuluş reçetesi olacaktır. Benim en büyük temennim de tam olarak budur.