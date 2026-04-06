Ersin ne yapsın?

İstanbul'da güneşli ve güzel bir havada oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, beklendiği gibi büyük heyecana sahne oldu. Ancak bu maçta kalite yoktu. Daha 30. saniyede Nene'nin yakaladığı pozisyonla Fenerbahçe etkili başlamak istedi. İlk bölümde iki takım da temkinliydi. Kontrollü oyun, ani çıkışlar ve geçiş hücumları dikkat çekti. Beşiktaş ise bulduğu iki net fırsatlarda savunmayı ve kaleci Ederson'u geçemedi. İlk yarıda oyun dengeliydi. Fenerbahçe kanatlardan, özellikle Musaba üzerinden etkili olmaya çalıştı. Ancak Rıdvan o bölgeyi iyi kapattı. İki takım da golü bulabilecek pozisyonlar yakaladı ama tabelada değişen bir şey olmadı. İkinci yarı başladığında ise sahadaki oyun bambaşka bir hâl aldı. Orta saha adeta ortadan kayboldu. Fenerbahçe baskıyı artırırken Sergen hoca maçı sadece seyretti! Murillo'nun kafa travması şüphesiyle oyundan çıkması, Beşiktaş savunmasının dengesini bozdu. Yerine giren Gökhan Sazdağı zorlandı. Ama orada bir isim vardı: Ersin Destanoğlu. Karşı karşıya kurtarışları, refleksleri ve soğukkanlılığıyla sadece takımını değil maçı da ayakta tuttu. Hele hele Guendouzi'nin köşeye giden topunu çıkarması müthişti. Helal olsun sana evlat! Açık konuşalım... Ersin olmasa Beşiktaş bu maçtan çok farklı bir sonuçla ayrılabilirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılıydı. Beşiktaş ise hatalarla dolu bir görüntü verdi. Bu tablo içinde ayakta kalan tek oyuncu Ersin'di. Agbadou ise beklentilerin çok uzağındaydı. Takımını yakan isimdi. Fenerbahçe tartışmalı bir penaltı vuruşuyla şampiyonluk yarışına tutuldu. Cherif diye bir oyuncu izledik. Kaç paraya transfer edildi. Agbadou ve Cherif gibi oyuncular yetenekli Türk gençlerinin önünü kesiyor. Gerçekten çok yazık!