İnce ince doğradı

Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Alanya Oba Stadı'na adeta Trabzonspor'u şampiyonluk yarışının dışına itmek için gelmiş gibiydi.

PFDK, cezaları ile Trabzonspor'u yerle bir eder! MHK, atağı hakemlerle Trabzonspor'u durdurmak için akıl tutulması düdükler çalar.

Dün Alanya'da sadece Mehmet Türkmen değil, VAR Odası da işbaşındaydı.

Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen'in 'devam' dediği penaltı pozisyonunda 'izleme' tavsiyesinde bulundu.

Bana göre tartışmalı bir penaltı. Böyle pozisyonlarda penaltı verilmediğini bu gözler çok gördü!

Ama bu VAR Odası neden hep Trabzonspor maçlarında işbaşı yapıyor da diğer maçlarda uyuyor!

Mehmet Türkmen ilk yarının son anlarında Trabzonspor'un gollük atağını faul gerekçesiyle kesti.



Bu pozisyonda kaleci Victor topa çıkıyor ve takım arkadaşıyla çarpışıyor.

Hakem faul düdüğü çalıyor.

Komik ötesi bir karar! Ayrıca yine ilk yarıda Trabzonspor rakip kalede gol ararken, 45'te ilk yarıyı bitiriyor.

Yani pozisyonu kesiyor. Folcarelli'ye sarı kart gösterip cezalı duruma düşmesine neden oluyor.

Pozisyonun sarı ile uzaktan yakından alakası bile yok.

Bir hakem ancak bu kadar kötü bir maç yönetebilirdi!

O yüzden Dünya Kupası'na 42 farklı ülkeden hakem çağrılırken, Türkiye'den çağrılmadı.

MHK eseri ile gurur duysun! Bu ayıp da onlara yeter!



Maça gelecek olursak... Alanyaspor, Trabzonspor'a hep ters gelen bir takım!

Daha önce Bakasetas'ın golü ile Trabzonspor'u şampiyonluktan etmişlerdi.

Pereira'nın öğrencileri dün maç boyunca sadece savunma yapmayı düşündü.

Ta ki Trabzonspor golü bulana kadar!

Alanyaspor sahaya top oynamaya değil, savunma yapmaya çıkmış.

Tam da Onuachu'yu çağıran bir maç oldu. Bu sezon ilk kez hem Onuachu ve hem de Muçi'siz sahaya çıktı bordomavililer.

İki oyuncunun eksikliğini o kadar çok hissetti ki Trabzonspor! Onuachu sahada olsaydı ilk yarıda farka gidebilirdi Trabzonspor!

Neredeyse 40 yaşına gelen Nwakaeme ile 84 dakika oynayan bir Trabzonspor düşünün! Fatih Tekke ne yapsın! Eldeki malzeme bu!

Devre arasında net oyuncular istedi yönetimden. Lovik, Umut Nayir ve Nwaiwu alındı. Nwaiwu yok yere bir penaltı yaptırdı!

Ama çok iyi maçlar da çıkardı Nwaiwu!

Umut Nayir ve Lovik'in ise takıma bir katkısı olmadı şu ana kadar!



Trabzonspor'un şampiyonluktaki rakipleri ocak ayında 50-60 milyon euro'ları harcarken, Trabzonspor tutumluluk yaptı.

Fatih Tekke bu kısıtlı kadrosu ile buralara kadar geldi. Bu takım bitime 5 maç kala hâlâ şampiyonluk yarışının içinde!

Dün özellikle ilk yarıda çok da iyi oynadı bordo-mavililer! Ama bazen kısıtlı kadro ile işler yolunda gitmiyor işte!

Trabzonspor dünkü oyunu ile galibiyeti hak etti. Maçın hakkı beraberlik değildi.

Ama hakem faktörü devreye girdi. Kısıtlı kadro Fatih hocanın elini kolunu bağladı.

Bordo-mavililer, bu zor şartlar altında Alanya'da iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Trabzonspor belki mutlu sona ulaşamayacak ama taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu Fatih hoca ve öğrencileri!

Şimdiden 'Gönüllerin Şampiyonu' apoletini taktı Trabzonspor!