Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Gençlerbirliği maçında...
Galatasaray'da Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı öncesi en merak edilen konulardan bir tanesi de Victor Osimhen'in sağlık durumuydu. Nijeryalı yıldız, son antrenmanlarda takımla birlikte yer alırken kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
SAĞLIK EKİBİ TAKİPTE
Osimhen'in durumunu sarı-kırmızılı takımın sağlık ekibi yakından takip ediyor. Sağlık ekibi, Nijeryalı forvetin koluyla alakalı tedavi sürecini devam ettiriyor. Ayrıca Buruk da sürekli olarak bilgilendiriliyor. Bugünkü G.Birliği maçı öncesi de Osimhen'in sağlık durumu izlenecek.
OSIMHEN'SİZ OLMUYOR
Aslan, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle olmadığı süreçte 3 lig karşılaşmasına çıktı, 5 puan yitirdi. Trabzonspor deplasmanında 2-1 kaybeden Cimbom, evinde de Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Göztepe deplasmanındaki erteleme maçını 3-1 kazandı. Osimhen'siz takım şampiyonluk yarışında avantajını yitirdi.
