Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Gençlerbirliği maçında...

EN SON 18 MART'TA OYNADI Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik dönemecinde gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Anfield'da Liverpool karşısında kolu kırılan ve 18 Mart'tan bu yana formasına uzak kalan Nijeryalı yıldız kadroya geri dönüyor. Bu hafta üç gün boyunca takımla çalışmalar yapan Osimhen, Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi. Fiziksel olarak eksikleri olan 26 yaşındaki yıldızın bugün Ankara'da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçının son 20 dakikasında Osimhen'e görev vermeyi planladığı ifade edildi. Henüz ilk 11 seviyesinde olmayan dünyaca ünlü golcünün de oynamak için çok istekli olduğu vurgulandı. Yüksek eforla antrenman henüz yapmayan Osimhen'in koluyla alakalı bir probleminin olmadığı dile getirildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu konusunda esas hedefin gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlaması olduğu kaydedildi.