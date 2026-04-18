Brentford-Fulham maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Fulham maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 47 puanla 7. sırada yer alan Brentford, 44 puanla 12. basamakta bulunan Fulham’ı konuk ediyor. Ev sahibi, kendi sahasında kazanarak Avrupa kupaları yolundaki iddiasını güçlendirmek isterken; Fulham, aradaki 3 puanlık farkı kapatıp ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor. İlk maçta Fulham'ın 3-1 kazandığı randevunun rövanşında gözler Batı Londra'da olacak. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Fulham maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de sezonun en çekişmeli bölgelerinden biri olan orta-üst sıralarda, iki komşu kulüp karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brentford, son haftalarda aldığı üst üste beraberliklerle puan kayıpları yaşasa da 7. sıradaki yerini korumayı başardı. Teknik direktör Keith Andrews yönetimindeki ekip, Gtech Community Stadium'da taraftar desteğini arkasına alarak bu beraberlik serisine son vermeyi ve Avrupa biletini kapmayı amaçlıyor. Konuk ekip ise Marco Silva yönetiminde oldukça rekabetçi bir sezon geçiriyor. 44 puanla 12. sırada yer alan Fulham, galibiyet alması durumunda rakibiyle puanlarını eşitleyecek ve Avrupa yarışı için büyük bir ivme yakalayacak. Sezonun ilk yarısında rakiplerini 3-1 mağlup eden Fulham, Batı Londra derbilerindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İşte Brentford-Fulham maçının detayları!

Brentford-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 33. haftasındaki Brentford-Fulham maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak.

Brentford-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford-Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez

Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri!
"Kurtardığın bir maç bile yok!"
Yeşilçam'ın koca çınarı Ahmet Mekin’den yürek yakan sözler! 93 yaşındaki ömrüne bakın neler sığdırmış...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltında | 18 kişilik liste
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 09:14
Hatayspor-Sakaryaspor maç bilgileri! 09:10
Kocaelispor-Göztepe maç bilgisi! 09:00
"Kurtardığın bir maç bile yok!" 08:48
Fatih Karagümrük-Eyüpspor maç bilgisi! 08:45
Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar! 08:26
Taylan geri dönüyor 02:03
Tedesco'yu hemen gönderin! 01:56
Stresi yenemedin! 01:54
Talisca'dan endişelendiren görüntü! 01:54
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 01:54
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 01:54