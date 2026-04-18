Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de sezonun son virajına girilirken, futbolseverler İskenderun'da duygusal yükü yüksek bir maça tanıklık edecek. Ev sahibi Hatayspor, bu sezon yaşadığı büyük puan kayıplarıyla ligin sondan bir önceki sırasında demir atmış durumda. Sadece 1 galibiyeti bulunan Güneyin Yıldızı, kendi seyircisi önünde Sakaryaspor'u mağlup ederek taraftarına bir nebze olsun moral vermek istiyor. Konuk ekip Sakaryaspor ise sezona büyük hedeflerle başlamasına rağmen, istikrar yakalayamayarak kendisini düşme hattında buldu. 33 puanla 18. sırada yer alan Tatangalar, üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini beklerken bir yandan da Hatay'dan 3 puanla dönerek umutlarını matematiksel olarak son haftalara taşımayı planlıyor. İşte Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor maçının detayları!

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 13.30'da yapılacak.

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

