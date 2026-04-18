Kocaelispor-Göztepe maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverleri temposu yüksek bir mücadele bekliyor. Ev sahibi Kocaelispor, geçtiğimiz haftalardaki istikrarsız grafiğini sahasında alacağı bir galibiyetle unutturmak istiyor. 35 puanla ligin güvenli bölgesinde yer alan Körfez ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak Göztepe'nin güçlü savunmasını aşmaya çalışacak. Selçuk İnan ve ekibi, özellikle kanat organizasyonlarıyla rakip kalede etkili olmayı planlıyor. Konuk ekip Göztepe ise bu sezonun en flaş takımlarından biri. 47 puanla Avrupa kupaları potasının hemen sınırında yer alan İzmir temsilcisi, deplasmanda disiplinli oyunu ve hızlı hücumlarıyla biliniyor. Peki Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor-Göztepe MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Kocaelispor-Göztepe maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Kocaelispor-Göztepe MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapılacak.

Kocaelispor-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.