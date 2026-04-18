Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

İstanbul'un iki köklü camiası, Süper Lig'de kalabilmek adına sezonun belki de en stresli 90 dakikasına çıkıyor.Fatih Karagümrük, sezon genelinde yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta taraftar desteğiyle aşmak niyetinde. 20 puanla ligin son sıralarına demir atan ev sahibi için beraberlik yeterli olmayabilir. Eyüpspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de tutunma savaşı veriyor. Atila Gerin yönetimindeki konuk ekip, 22 puanla ateş hattının tam ortasında. Bu deplasmandan çıkarılacak bir galibiyet, Eyüpspor'a sadece puan değil, aynı zamanda ligde kalma yolunda dev bir özgüven aşılayacak. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçının detayları!

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.