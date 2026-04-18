Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Süper Lig’de 20 puanla 18. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 22 puanla 17. basamakta bulunan İkas Eyüpspor’u konuk ediyor. Her iki takım için de bu mücadele, küme düşme hattından kurtulma yolunda 6 puanlık bir değer taşıyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle dönen Karagümrük, evinde kazanıp rakibini altına almak isterken; Eyüpspor ise Samsunspor yenilgisinin yaralarını bu derbiyle sarmayı hedefliyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 08:45
İstanbul'un iki köklü camiası, Süper Lig'de kalabilmek adına sezonun belki de en stresli 90 dakikasına çıkıyor.Fatih Karagümrük, sezon genelinde yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta taraftar desteğiyle aşmak niyetinde. 20 puanla ligin son sıralarına demir atan ev sahibi için beraberlik yeterli olmayabilir. Eyüpspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de tutunma savaşı veriyor. Atila Gerin yönetimindeki konuk ekip, 22 puanla ateş hattının tam ortasında. Bu deplasmandan çıkarılacak bir galibiyet, Eyüpspor'a sadece puan değil, aynı zamanda ligde kalma yolunda dev bir özgüven aşılayacak. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçının detayları!

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
