Leeds United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kuzey İngiltere'de sezonun en kritik maçlarından biri oynanıyor. Ev sahibi Leeds United, Old Trafford'da alınan zaferin ardından adeta küllerinden doğdu. 36 puanla nefes alan ev sahibi, bu akşam kazanması durumunda 40 puan sınırına iyice yaklaşacak ve düşme korkusunu büyük ölçüde üzerinden atacak. Konuk ekip için ise tablo oldukça karanlık. 32 maç sonunda sadece 17 puan toplayabilen ve ligin dibinden kurtulamayan Wolves, sezonun en kötü deplasman karnesine sahip takımı konumunda. West Ham karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Wolves'un bu maçta alacağı bir yenilgi, diğer sonuçlara göre küme düşmelerinin kesinleşmesine neden olabilir. İşte Leeds United-Wolverhampton maçının detayları!

Leeds United-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 33. haftasındaki Leeds United-Wolverhampton maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapılacak.

Leeds United-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United-Wolverhampton maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin

Wolverhampton: Sa; S. Bueno, Krejci, Toti; Tchatchoua, J. Gomes, Andre, A. Gomes, H. Bueno; Mane; Armstrong