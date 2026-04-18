CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Leeds United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Leeds United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de 36 puanla 15. sırada yer alan Leeds United, 17 puanla ligin son sırasında bulunan Wolverhampton’ı ağırlıyor. Hafta içi Manchester United deplasmanından tarihi bir 2-1'lik galibiyetle dönen Leeds, bu moralle küme düşme hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor. Wolves için ise bu maç, Premier Lig’de kalma umutlarının matematiksel olarak sona erebileceği bir kader anı olabilir. Peki, Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:51
Leeds United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kuzey İngiltere'de sezonun en kritik maçlarından biri oynanıyor. Ev sahibi Leeds United, Old Trafford'da alınan zaferin ardından adeta küllerinden doğdu. 36 puanla nefes alan ev sahibi, bu akşam kazanması durumunda 40 puan sınırına iyice yaklaşacak ve düşme korkusunu büyük ölçüde üzerinden atacak. Konuk ekip için ise tablo oldukça karanlık. 32 maç sonunda sadece 17 puan toplayabilen ve ligin dibinden kurtulamayan Wolves, sezonun en kötü deplasman karnesine sahip takımı konumunda. West Ham karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Wolves'un bu maçta alacağı bir yenilgi, diğer sonuçlara göre küme düşmelerinin kesinleşmesine neden olabilir. İşte Leeds United-Wolverhampton maçının detayları!

Leeds United-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 33. haftasındaki Leeds United-Wolverhampton maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapılacak.

Leeds United-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United-Wolverhampton maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin

Wolverhampton: Sa; S. Bueno, Krejci, Toti; Tchatchoua, J. Gomes, Andre, A. Gomes, H. Bueno; Mane; Armstrong

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
