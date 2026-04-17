Fenerbahçe 90+8'de yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. İlk 45 dakikası golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında takımlar vites artırdı. Mücadelenin açılış golünü dakika 47'de Ali Sowe kaydederken sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (dk. 80) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (86) golleri ile karşılık verdi.

SKOR 90+8'DE ATANDI

Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde konuk ekip, Ederson'un büyük hatasının ardından topu filelerle buluşturdu. Beraberlik golünü kaydeden Modibo Sagnan, takımına 1 puanı getirirken Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla lider olma hayallerini yıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

13. dakikada sol taraftan ilerleyen Archie Brown'un pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Talisca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pasında orta sahada topla buluşan Kante'nin, ilerleyip ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

23. dakikada sol taraftan Ibrahim Olawoyin'in pasında topla buluşan Laçi'nin ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı gitti.

30. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Sowe'un ilerleyip ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Archie Brown'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

(İkinci yarı)

47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.

72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.

80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

TALİSCA ATMAYA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Maçın 80. dakikasında penaltıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderen tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 16. golünü kaydetti.

Talisca, tüm kulvarlarda ise 24. golüne ulaştı.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 74. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken 77. dakikada VAR tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.

Pozisyonu ekranda izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, 78. dakikada penaltı kararı verdi. Müsabakanın 80. dakikasında topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

SARI KART SINIRINDAKİLER KARTSIZ TAMAMLADI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular karşılaşmada kart görmedi.

Müsabaka sınırda bulunup ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeden maçı tamamladı.

Oyuna daha sonradan dahil olan sınırdaki diğer isimler Anthony Musaba ve Mert Müldür de cezalı duruma düşmedi.