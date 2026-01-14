Beyoğlu-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş yenilgisi sonrası Domenico Tedesco yönetiminde ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, 3. Lig ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maç kadrosu araştırılıyor. Ayrıca, "Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeniçarşıspor: Burak, Emir, Burak Yamaç, Ali Keten, Ali Eren, Göktan, Barış, Eren, Alhan, Emre Can, Emre Burgaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, Musaba, Szymanski, Kerem, Talisca.

🏆 Ziraat Türkiye Kupası 🆚 Beyoğlu Yeni Çarşı 🗓️ 14 Ocak Çarşamba 🕣 20.30 🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📲 #BYÇvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/YWfFj8OnPw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2026

KANARYA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Domenico Tedesco önderliğinde Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden ve kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, başarılı performansını sürdürmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak Kanarya, kritik maçı kazanarak turnuvada ilk puanlarını almanın yollarını arayacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine 2-1 kaybetmişti. Derbide yaşanan kaybın ardından turnuvaya devam etmek için 3 puan almanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde etkili bir performans ortaya koymak isteyen Kanarya, 3. Lig ekibine karşı çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'NIN KUPA YOLU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giydi. Kaleci Mert Günok da final maçının kadrosunda yer aldı. Sakatlığı bulunan Archie Brown'un tedavisi sürerken, Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle mücadele ediyor. Teknik Direktör Tedesco'nun kupaya rotasyonlu kadroyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 18 Ocak Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı VAR hakemi koltuğunda Özer Özden yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.