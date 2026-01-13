Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa ile ilgili sözler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi" diye konuştu.

''TEK DERDİM KASIMPAŞA''

Kasımpaşa'ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.