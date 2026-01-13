CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa ile ilgili sözler!

Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa ile ilgili sözler!

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa’ya odaklandığını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 13:47
Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa ile ilgili sözler!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi" diye konuştu.

''TEK DERDİM KASIMPAŞA''

Kasımpaşa'ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

