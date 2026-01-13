RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Boluspor karşısında zorlandıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim. Oyuncuların çabasından ve profesyonelliğinden memnunum. Bende kredileri çok fazla. Bu maçta da birini kullandılar." diye konuştu.

Devre arasında Antalya'da yaptıkları kampın verimli geçtiğini aktaran Nuri Şahin, "İlk kez uzun süre beraber kaldık. Yüklememizi yaptık. Oyuncular maç oynayarak açılacak. Lig ve Türkiye Kupası bizim için aynı önemde. Ligde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız." şeklinde görüş belirtti.