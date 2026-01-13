Samsunspor, Aliağa maçı hazırlıklarını tamamladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2’inci maçında 14 Ocak’ta Aliağa FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde tamamladı. İşte detaylar...

Samsunspor, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2'inci maçında 14 Ocak'ta Aliağa Atatürk Stadı'nda Aliağa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürerken, dar alanda oynanan maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Aliağa ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde havayoluyla İzmir'e hareket edecek.

