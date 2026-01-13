PFDK cezaları duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 18:24
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.

İŞTEO AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.01.2026 tarih ve 43 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. sporcusu ANTOINE MAKOUMBOU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

