CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray'dan Mario Lemina, sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 21:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 21:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular PFDK'ya sevk edildi!

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ile Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Mario Rene Junior Lemina'nın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jhon Jader Duran Palacios'un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

REKLAM - Abi
Fethiyespor-G.Saray | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor! Tahran "ABD silahlarını İsrail ülkeye soktu" dedi
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:20
Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! 21:10
Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! 21:02
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:46
Karafırtınalar: Tarihi bir maç oynayacağız Karafırtınalar: Tarihi bir maç oynayacağız 20:26
Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! 20:11
Daha Eski
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 19:50
Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! 19:38
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 18:40
Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim 18:24
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:24
Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti 18:22