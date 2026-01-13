CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm!

Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm!

U19 oyuncularıyla sahaya çıkan Nazillispor, forma bile bulmakta zorlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 15:27
Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm!

Son dönemde başına gelmeyen kalmayıp amatör kümeye düşmeye çok yaklaşan Nazillispor geçen hafta U19 oyuncularıyla çıkıp 8-1 kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı. Bu sezon stadı kapatılan, kiracısı olduğu belediyeye ait tesislerden çıkarılınca ilçeden taşınmak zorunda kalan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü de şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'da büyük imkansızlıklar yaşanıyor.

Devre arasında ligden çekilme kararı almasına rağmen son anda U19 takımıyla yoluna devam eden Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeni ile futbolculara forma bile bulmakta zorlandı. Nazillispor'da Ayvalıkgücü maçında iki futbolcu sahaya forma numaraları bantlanmış şekilde çıktı. Bazı futbolcular ısınmayı kendi ceketleriyle yaptı. Bazı oyuncuların formalarında göğüs reklamı bulunurken, bazılarında yer almaması dikkat çekti. Kapanmanın eşiğine gelen Nazillispor'da yaşanan tablo içler acısı durumda. 1966 yılında kurulan Ege'nin köklü ekibinin durumu Nazillili futbolseverleri kahrediyor.

Anasayfa
