704 sporcu madalya için 2026 Salon Kış Kupası’nda yarışıyor!

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası'nda 38 ilden 704 sporcu madalya almak için mücadele veriyor.

2026 Salon Kış Kupası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor. 38 ilden, 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcunun katıldığı turnuvada müsabaka heyecanı ikinci günde de sürdü.

13 Ocak'ta klasik yay takım eleme atışlarıyla başlayan turnuva, klasik yay bireysel eleme atışlarıyla sona erdi. 16 Ocak Cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek turnuvada, ilerleyen günlerde farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay müsabakaları ile ödül törenleri de gerçekleştirilecek.