Furkan Konyalı masa tenisinde milli takım kampına davet edildi!

Furkan Konyalı masa tenisinde milli takım kampına davet edildi!

Aydın’ı masa tenisinde başarıyla temsil eden Furkan Konyalı, Türkiye Küçük Erkekler Milli Takım seçmelerinde üçüncü olarak milli takım kampına davet edilirken, elde edilen başarı kentte büyük gurur yaşattı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 15:01
Furkan Konyalı masa tenisinde milli takım kampına davet edildi!

Masa Tenisi branşında Aydın'ı temsil eden sporcu Furkan Konyalı, Türkiye Küçük Erkekler Milli Takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü olarak milli takım kampına davet edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe masa tenisinde Aydın adına önemli bir gurur yaşandığını belirtti. Yığmatepe, Aydın'ı temsil eden sporcu Furkan Konyalı'nın Türkiye üçüncüsü olarak milli takım kampına davet edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti. Genç sporcuların ulusal düzeyde elde ettiği başarıların Aydın'daki spor altyapısının geldiği noktayı gösterdiğini ifade eden Yığmatepe, sporculara her alanda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

