CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Darta Bevo'yu ağırlayacak!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Darta Bevo'yu ağırlayacak!

Galatasaray, Darta Bevo karşısında rövanşta 2 set alırsa CEV Kupası’nda play-off’a yükselecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 13:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Darta Bevo'yu ağırlayacak!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında 14 Ocak'ta Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Darta Bevo ile Belçika'da yaptığı ilk maçı 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle zorlanmadan 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2 set alması durumunda adını play-off'a yazdıracak.

Galatasaray, tur atlaması durumunda play-off'ta Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

REKLAM - Abi
Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
Son dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu
İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar! Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar! 13:46
G.Saray'a Fabian Ruiz şoku! İmzayı atıyor G.Saray'a Fabian Ruiz şoku! İmzayı atıyor 13:45
Harden rekor kırdı, Clippers kazandı! Harden rekor kırdı, Clippers kazandı! 13:31
İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler! İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler! 12:36
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 12:30
Mainz 05-Heidenheim maçı detayları Mainz 05-Heidenheim maçı detayları 12:03
Daha Eski
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! 11:50
Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. 11:42
Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! 11:35
Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları 11:35
Trabzonspor çıkış arıyor! Trabzonspor çıkış arıyor! 11:31
Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları 11:23