Gaziantep FK 10 kişiyle kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Eksik kalmasına rağmen oyundan kopmayan Gaziantep temsilcisi, aradığı golü 86. dakikada buldu. Christopher Lungoyi'nin kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor 3 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'dan Tayyip Talha Sanuç, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.



14. dakikada hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.



18. dakikada Maxim'in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo'nun iki rakibini ekarte ettikten sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.



26. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'un vuruşu direkten döndü.



30. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Camara'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü, Bayo'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.



43. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.



44. dakikada Camara'nın vuruşu kaleciden döndü, tekrar topu alan Camara'nın pasına Bayo'nun vuruşunda kaleci Jovanovic kornere çeldi.

48. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Rivas'ın yerden vuruşu kale önünde sektikten sonra yandan dışarı çıktı.



68. dakikada kullanılan korner sonrası karambolde topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün vuruşu yandan dışarı çıktı.



70. dakikada ceza yayı solunda topla buluşan Agyei'nin sert vuruşu yerden sektikten sonra kaleci Zafer'de kaldı.



74. dakikada Camara'nın topuk pasını alan Yusuf, sol kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı kaleci Jovanovic son anda meşin yuvarlağı çeldi.



85. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Nazım Sangare'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden uzak köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



90. dakikada kullanılan korner sonrası seken topa ceza sahasında Smolcic'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.



90+3. dakikada Kocaelisporlu Keita, Ogün'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

