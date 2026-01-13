Beşiktaş GAİN Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, deneyimli uzun oyuncunun yeniden Beşiktaş ailesine katıldığı belirtildi.

Daha önce 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Sertaç Şanlı, özellikle 2016/17 sezonunda final serisi oynayan kadronun önemli parçalarından biri olmuştu. Kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko gibi önemli kulüplerde görev alan tecrübeli pivot, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball'da forma giydi.

Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda parkede olacak.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.