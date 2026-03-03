Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Kupada üst tura yükselme hedefi bulunan iki ekip, önemli karşılaşmada sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler "Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye Kupası takvimine göre bugün oynanacak olan mücadele, canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgisi, spor gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Corendon Alanyaspor-Galatasaray Türkiye Kupası karşılaşmasına dair tüm detaylar, muhtemel kadrolar ve canlı maç anlatımı haberimizde...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kupada üst tura çıkma hedefi bulunan Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 3 Mart Salı günü (bu akşam) Alanya'da oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Önemli kupa randevusu Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı yayın ile izlenebilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: VICTOR, LIMA, ALITI, ÜMİT, HADERGJONAJ, JANVIER, MAKOUTA, MOUNIE, RUAN, MESCHACK, UI-JO HWANG

Galatasaray: GÜNAY, BOEY, KAAN, SINGO, EREN, İLKAY, TORREIRA, SARA, SANE, ASPRILLA, BARIŞ

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı

müsabakaları 3 Mart Salı C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba

maçları 4 Mart Çarşamba B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.