CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında İstanbulspor deplasmanında galibiyet arayacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:31
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

SON 4 RESMİ KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi..
REKLAM - Abi
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Şam YPG/SDG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti: "Fırat Nehri'nin doğusuna çekilin"
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05-Heidenheim maçı detayları Mainz 05-Heidenheim maçı detayları 12:03
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! 11:50
Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. 11:42
Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! 11:35
Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları 11:35
Trabzonspor çıkış arıyor! Trabzonspor çıkış arıyor! 11:31
Daha Eski
Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları 11:23
Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! 11:17
Newcastle United-Manchester City maçı detayları Newcastle United-Manchester City maçı detayları 11:08
Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı 11:06
Jadel Katongo Kayseri’de! Jadel Katongo Kayseri’de! 11:02
Kayserispor Beşiktaş deplasmanında! Kayserispor Beşiktaş deplasmanında! 10:51