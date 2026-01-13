CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak’ta deplasmanda Basket Landes ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:17
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ile mücadele edecek.

Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazadı.

Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.

