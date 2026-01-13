Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Saat 13.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapıyor.

A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük ise sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Aliti, Makouta, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Hagi, Efecan, Ruan, Güven

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec, Anıl, Muhammed, Çağtay, Barış, Kranevitter, Larsson, Berkay, Serginho, Fofana

MAÇIN GOLLERİ