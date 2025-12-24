CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Thomas Reis'tan Fenerbahçe'ye Anthony Musaba tepkisi!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ikas Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Reis, Fenerbahçe-Anthony Musaba gelişmelerine ilişkin sözleri gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 23:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikas Eyüpspor'a karşı oynadıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba hakkında konuştu. İşte gündem olan o ifadeler...

"SAMSUNSPOR ONA BU ŞANSI VERDİ"

"Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi."

"YENİ KULÜBÜ KENDİSİYLE İLETİŞİM KURDU"

"Biz, Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi.

Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

