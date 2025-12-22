Fenerbahçe İtalyan orta sahanın peşinde! Flaş transfer iddiası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Inter'de forma giyen o yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:15
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer gündemine Hollanda ekiplerinden PSV'nin futbolcusu Joey Veerman'ı alırken öte yandan İtalyan basınından da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Inter'den ayrılma ihtimali bulunan Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Goal Italia'da yer alan haberde Inter'in Frattessi için 30 milyon euroluk bir talebi olduğu ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine de olumlu yanıt verebileceği aktarıldı.

TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

Ayrıca haberin devamında Frattesi ile Serie A'dan Juventus'un da ilgilendiği ve Khephren Thuram takasının da gündeme geldiği belirtildi. İtalyan futbolcu yeni sezonda Inter formasını 14 maçta giyerken takımına 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER

