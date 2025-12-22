Fenerbahçe İtalyan orta sahanın peşinde! Flaş transfer iddiası

Sar

ı

-lacivertlilerin, Inter'den ayr

ı

lma ihtimali bulunan

Davide

Frattesi'yi

kadrosuna katmak istedi

ğ

i

ö

ne s

ü

r

ü

ld

ü

.

Goal

Italia'da

yer alan haberde Inter'in

Frattessi

i

çin 30 milyon euroluk bir talebi oldu

ğu ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama se

çene

ğine de olumlu yanıt verebileceği aktarıldı.