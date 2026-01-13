CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Sebastian Hoeness yönetiminde namağlup serisini sürdürmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Dino Toppmöller ve öğrencileri ise 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı, Stuttgart ile Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Sebastian Hoeness yönetiminde yenilmezlik serisini korumak isteyen Stuttgart, 29 puanla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Dino Toppmöller önderliğindeki Eintracht Frankfurt ise zorlu deplasmanda kötü gidişe dur deyip 26 puanla bulunduğu 7. sıradan yukarı tırmanmayı hedefliyor. Peki, Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Abi
Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Şam YPG/SDG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti: "Fırat Nehri'nin doğusuna çekilin"
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05-Heidenheim maçı detayları Mainz 05-Heidenheim maçı detayları 12:03
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! 11:50
Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. 11:42
Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! 11:35
Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları 11:35
Trabzonspor çıkış arıyor! Trabzonspor çıkış arıyor! 11:31
Daha Eski
Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları 11:23
Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! 11:17
Newcastle United-Manchester City maçı detayları Newcastle United-Manchester City maçı detayları 11:08
Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı 11:06
Jadel Katongo Kayseri’de! Jadel Katongo Kayseri’de! 11:02
Kayserispor Beşiktaş deplasmanında! Kayserispor Beşiktaş deplasmanında! 10:51