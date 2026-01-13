Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı, Stuttgart ile Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Sebastian Hoeness yönetiminde yenilmezlik serisini korumak isteyen Stuttgart, 29 puanla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Dino Toppmöller önderliğindeki Eintracht Frankfurt ise zorlu deplasmanda kötü gidişe dur deyip 26 puanla bulunduğu 7. sıradan yukarı tırmanmayı hedefliyor. Peki, Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.