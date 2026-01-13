Selçuk Şahin'den flaş Matteo Guendouzi sözleri! "Bildiğimiz bir oyuncu ama..."

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten şimdilerde ise emekliliğinin ardından kariyerine teknik adam olarak devam eden Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi transferini yorumladı. Selçuk Şahin'in, Fransız futbolcu hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte detaylar...
Kariyerinde 12 yıl boyunca Fenerbahçe'de oynamış olan, futbolu bırakmasının ardından ise Fenerbahçe'de Spor Koordinatörü olarak görevde de bulunan Selçuk Şahin, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında konuştu.
Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirtti ve şu açıklamalara yer verdi:
"Fenerbahçe adına iyi bir karşılaşma oldu. Uzun zamandır böyle bir maça hasret kalmış bir camia ve onlar adına keyifliydi.
Galatasaray adına beklenenin altında bir maç oldu. Tabii eksik oyuncuları vardı. Fenerbahçe adına da eksik oyuncular vardı.
Maç, sezonun ikinci yarısının çekişmeli geçeceğini gösterdi.
İki takım yarış halinde olacak gibi duruyor. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanır gibi duruyor"
GUENDOUZI HAKKINDA
Selçuk Şahin'in, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi hakkındaki ifadeleri ise şu şekilde:
"Bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi.
Süper Kupa'da iyi bir maç oynadı ama uzun bir maratonda bunu ne kadar götürebilecek, bende soru işareti var.
İyi bir maç oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti. 30 milyon Euro ciddi bir rakam. Ben de o yüzden soru işareti taşıyorum"