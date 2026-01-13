Selçuk Şahin'den flaş Matteo Guendouzi sözleri! "Bildiğimiz bir oyuncu ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Kariyerinde 12 yıl boyunca Fenerbahçe'de oynamış olan, futbolu bırakmasının ardından ise Fenerbahçe'de Spor Koordinatörü olarak görevde de bulunan Selçuk Şahin, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında konuştu.

Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirtti ve şu açıklamalara yer verdi: