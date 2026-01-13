Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Hayatı ve kariyeri...

Ekranların özlenen yüzü, karizmatik duruşu ve sergilediği güçlü oyunculuk performanslarıyla her projesini bir fenomene dönüştüren Kenan İmirzalıoğlu, çok konuşulacak bir projeyle sahalara geri dönüyor. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı yapımı olan A.B.İ. dizisiyle el sıkışan usta oyuncu, bu kez izleyiciyi çok daha derin ve gizemli bir hikayenin içine sürüklemeye hazırlanıyor. Tanıtımları dönmeye başladığı andan itibaren arama motorlarında 'Kenan İmirzalıoğlu hangi dizide oynuyor?' ve 'A.B.İ. dizisi konusu ne?' soruları en çok arananlar listesine girdi. Kariyerindeki her adımıyla Türk dizi sektörüne yön veren İmirzalıoğlu'nun bu yeni yolculuğu, hem sadık izleyici kitlesini hem de sektörün profesyonellerini heyecanlandırdı. Peki, bugüne kadar imza attığı her karakterle devleşen Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. ile nasıl bir dönüş yapacak? İşte başarılı oyuncunun biyografisinden satır başları ve yeni projesine dair sıcak gelişmeler...

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

A.B.İ. dizisi ile ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan yakışıklı oyuncu, yükseköğrenimi için İstanbul'a gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

2026 yılı itibarıyla 51 yaşında olan usta aktör, üniversite yıllarında arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı model ajansıyla sanat dünyasına ilk adımını attı. 1997 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen İmirzalıoğlu, hemen ardından Best Model of the World yarışmasında da birincilik koltuğuna oturarak Türkiye'yi gururlandırdı ve dünya çapında dikkat çekti.

KENAN İMİRZALIOĞLU BOYU KAÇ? BURCU NE?

Ekranların en karizmatik jönleri arasında ilk sıralarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, fiziğiyle de büyük beğeni topluyor. İşte merak edilen fiziksel özellikleri:

Boyu: 1.91 m Kilosu: Yaklaşık 80-85 kg (Rollerine göre değişiklik göstermektedir) Burcu: İkizler Göz Rengi: Kahverengi

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMİNLE EVLİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak her adımıyla magazin gündeminde geniş yer bulan Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Cunda Adası'nda gerçekleşen ve uzun süre konuşulan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü çift, sanat dünyasının "örnek çiftleri" arasında gösteriliyor. Mutlu evliliklerini çocuklarla taçlandıran çiftin iki kız çocuğu bulunuyor:

Lalin: Çiftin ilk göz ağrısı olan Lalin, 2020 yılının Ekim ayında dünyaya geldi.

Leyla: Ailenin ikinci üyesi Leyla ise 2022 yılının Mayıs ayında aralarına katıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KARİYERİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun profesyonel oyunculuk serüveni, yönetmen Osman Sınav'ın onu keşfetmesiyle başladı. 1998-2002 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisindeki 'Yusuf Miroğlu' karakteriyle milyonların sevgilisi oldu. Kariyerindeki önemli basamaklar şunlardır:

Deli Yürek: Türk televizyon tarihine geçen ilk büyük çıkışını yaptığı Deli Yürek dizisinde unutulmaz Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı.

Deli Yürek Boomerang Cehennemi: İlk sinema deneyimi ile beyazperdede boy gösterdi.

Acı Hayat: Mehmet Koşovalı karakteriyle dram türündeki başarısını kanıtladı.

Ezel: Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan 'Ezel Bayraktar' rolüyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesi edindi.

Karadayı: Mahir Kara karakteriyle 3 sezon boyunca reyting rekorları kırdı.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi: Tarihi prodüksiyonlardaki başarısını gözler önüne serdi.

Kim Milyoner Olmak İster: Oyunculuğunun yanı sıra yıllarca başarılı bir sunuculuk performansı sergiledi.

Şimdilerde ise ATV'nin yeni bombası A.B.İ. dizisi ile kariyerinde yepyeni ve iddialı bir sayfa açıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ ROLÜ: DOĞAN HANCIOĞLU

İzmir'de başarılı bir genel cerrah olan Doğan, Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğudur. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, küçük sahil kasabasında sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailenin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.