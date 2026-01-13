Afra Saraçoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? Hayatı ve kariyeri...

Genç yaşına rağmen yer aldığı dev projelerle Türk televizyon dünyasının en çok aranan kadın oyuncularından biri haline gelen Afra Saraçoğlu, kariyerinde yepyeni bir zirveye imza atmaya hazırlanıyor. Yalı Çapkını dizisindeki 'Seyran' karakteriyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, şimdi ATV'nin iddialı yapımı A.B.İ. ile ekranlara iddialı bir dönüş yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu gibi usta bir isimle aynı projede buluşması dizi dünyasında yılın transferi olarak yorumlanırken, Saraçoğlu'nun bu yeni hikayedeki duruşu ve sergileyeceği performans şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, her projesiyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu kimdir? İşte yıldız oyuncunun kariyeri ve tüm merak edilenler...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

ATV'nin yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen güzel oyuncu, ilköğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Ancak oyunculuk kariyerindeki hızlı yükseliş nedeniyle eğitimine ara vererek setlere odaklandı. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan genç yıldız, enerjisi ve duru güzelliğiyle ekranların en sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

AFRA SARAÇOĞLU BOYU KAÇ? BURCU NE?

Hem modellik geçmişi hem de ekran önündeki fiziğiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu hakkında merak edilen fiziksel özellikler şunlar:

Boyu: 1.70 m

Kilosu: Yaklaşık 49-52 kg

Burcu: Yay

Göz Rengi: Yeşil

AFRA SARAÇOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de evlilik durumu. Güzel oyuncu henüz evli değil ve çocuğu bulunmamakta. Geçmişte meslektaşlarıyla yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Saraçoğlu, özel hayatını daha çok işine odaklı yaşamayı tercih ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU KARİYERİ

Afra Saraçoğlu'nun oyunculuk serüveni, adeta bir film senaryosu gibi başladı. Annesinin, Özcan Deniz'e sosyal medya üzerinden attığı bir mesaj, Saraçoğlu'nun hayatını değiştirdi.

İkinci Şans: 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaştığı bu filmle sinemaya adım attı.

Fazilet Hanım ve Kızları: Televizyon dünyasındaki asıl çıkışını 'Ece' karakteriyle yaptı ve geniş kitlelerce tanındı.

Kardeş Çocukları ve Öğretmen: Farklı karakterlerle oyunculuk yelpazesini genişletti.

Yeşilçam: Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı dijital projede 60'lı yılların ruhunu başarıyla yansıttı.

Yalı Çapkını: 'Seyran' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı ve bu rolüyle uluslararası ödüllere layık görüldü.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN YENİ ROLÜ: ÇAĞLA

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inadı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.