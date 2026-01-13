CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Afra Saraçoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? Hayatı ve kariyeri...

Afra Saraçoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? Hayatı ve kariyeri...

Son dönemin en çok konuşulan yetenekli isimlerinden Afra Saraçoğlu, reyting rekorları kıran projelerinin ardından ATV’nin dev prodüksiyonu A.B.İ. dizisi ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacak güzel oyuncunun, yeni dizisindeki karakteri ve performansı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinde kimi canlandıracak? Genç kuşağın başarılı yıldızı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ekranların sevilen yüzü Afra Saraçoğlu'nun kariyer yolculuğu, özel hayatı ve yeni dizisi A.BİI. hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 12:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Afra Saraçoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? Hayatı ve kariyeri...

Genç yaşına rağmen yer aldığı dev projelerle Türk televizyon dünyasının en çok aranan kadın oyuncularından biri haline gelen Afra Saraçoğlu, kariyerinde yepyeni bir zirveye imza atmaya hazırlanıyor. Yalı Çapkını dizisindeki 'Seyran' karakteriyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, şimdi ATV'nin iddialı yapımı A.B.İ. ile ekranlara iddialı bir dönüş yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu gibi usta bir isimle aynı projede buluşması dizi dünyasında yılın transferi olarak yorumlanırken, Saraçoğlu'nun bu yeni hikayedeki duruşu ve sergileyeceği performans şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, her projesiyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu kimdir? İşte yıldız oyuncunun kariyeri ve tüm merak edilenler...

Afra Saraçoğlu kimdir?

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

ATV'nin yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen güzel oyuncu, ilköğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Ancak oyunculuk kariyerindeki hızlı yükseliş nedeniyle eğitimine ara vererek setlere odaklandı. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan genç yıldız, enerjisi ve duru güzelliğiyle ekranların en sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli?

AFRA SARAÇOĞLU BOYU KAÇ? BURCU NE?

Hem modellik geçmişi hem de ekran önündeki fiziğiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu hakkında merak edilen fiziksel özellikler şunlar:

Boyu: 1.70 m

Kilosu: Yaklaşık 49-52 kg

Burcu: Yay

Göz Rengi: Yeşil

AFRA SARAÇOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de evlilik durumu. Güzel oyuncu henüz evli değil ve çocuğu bulunmamakta. Geçmişte meslektaşlarıyla yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Saraçoğlu, özel hayatını daha çok işine odaklı yaşamayı tercih ediyor.

Afra Saraçoğlu hayatı ve kariyeri...

AFRA SARAÇOĞLU KARİYERİ

Afra Saraçoğlu'nun oyunculuk serüveni, adeta bir film senaryosu gibi başladı. Annesinin, Özcan Deniz'e sosyal medya üzerinden attığı bir mesaj, Saraçoğlu'nun hayatını değiştirdi.

İkinci Şans: 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaştığı bu filmle sinemaya adım attı.

Fazilet Hanım ve Kızları: Televizyon dünyasındaki asıl çıkışını 'Ece' karakteriyle yaptı ve geniş kitlelerce tanındı.

Kardeş Çocukları ve Öğretmen: Farklı karakterlerle oyunculuk yelpazesini genişletti.

Yeşilçam: Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı dijital projede 60'lı yılların ruhunu başarıyla yansıttı.

Yalı Çapkını: 'Seyran' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı ve bu rolüyle uluslararası ödüllere layık görüldü.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN YENİ ROLÜ: ÇAĞLA

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inadı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Abi
Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu
İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar! Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar! 13:46
G.Saray'a Fabian Ruiz şoku! İmzayı atıyor G.Saray'a Fabian Ruiz şoku! İmzayı atıyor 13:45
Harden rekor kırdı, Clippers kazandı! Harden rekor kırdı, Clippers kazandı! 13:31
İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler! İşte F.Bahçe'den ayrılacak isimler! 12:36
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 12:30
Mainz 05-Heidenheim maçı detayları Mainz 05-Heidenheim maçı detayları 12:03
Daha Eski
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya konuk olacak! 11:50
Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi.. 11:42
Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! Selçuk Şahin'den flaş Guendouzi sözleri! 11:35
Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı detayları 11:35
Trabzonspor çıkış arıyor! Trabzonspor çıkış arıyor! 11:31
Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı detayları 11:23