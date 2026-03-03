CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne zaman ödenecek? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne zaman ödenecek? Ödeme tarihi belli oldu mu?

2026 yılı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyeler için gözler resmi açıklamalara çevrildi. “Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Erken ödeme ihtimali ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamalarına bağlı olacak. Güncel gelişmeler haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 12:01
Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne zaman ödenecek? Ödeme tarihi belli oldu mu?

2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi, milyonlarca emeklinin gündeminde. Bayram öncesi ekonomik destek sağlayan ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği araştırılıyor. Emekliler için büyük önem taşıyan bayram ikramiyesi ödemeleri, 2026 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" ve "Erken ödeme olacak mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Ödeme tarihleri, resmi kurumların duyurusu sonrası netleşecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, belirlenen takvime göre ödemelerini alacak. Bayram öncesi hesaplara yatırılması beklenen ikramiyelerle ilgili tüm güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 Ramazan Bayramı için emekli ikramiyesine yönelik henüz resmi bir zam oranı açıklanmış değil. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 33,3'lük artışla birlikte bayram ikramiyesi 4.000 TL seviyesine yükseltilmişti.

Bu yıl ise ikramiye tutarının 5.000 TL ile 6.000 TL aralığına çıkarılabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Ancak söz konusu rakamlar şu an için kulis bilgisi ve tahmin niteliği taşıyor. Emekli bayram ikramiyesinin kesin tutarı ve olası zam oranı, hükümet tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2026

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI AÇIKLANDI MI?

Bayram ikramiyesi zam oranı henüz açıklanmadı. Hükümetin ekonomik değerlendirmeleri ve bütçe planlaması doğrultusunda nihai tutarın belirlenmesi bekleniyor. Açıklamanın Mart ayının ilk günlerinde yapılabileceği ifade ediliyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram öncesinde ödenmesi gelenek haline gelen emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı.

Bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenen ikramiyelerin, 9-13 Mart haftasında ödenmesi öngörülüyor. Resmi ödeme takvimi açıklandığında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerine tahsis numarasına göre kademeli ödeme yapılması bekleniyor.

👉 AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin teklifte bulunmadığını söyledi.

AHaber CANLI YAYIN

Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İran çıkışı: ABD siyonizmin tahrikiyle saldırmıştır!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53
Leeds United-Sunderland maçı detayları! Leeds United-Sunderland maçı detayları! 11:27
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! 11:16
A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! 11:12
Everton-Burnley maçı detayları! Everton-Burnley maçı detayları! 11:11
Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük 10:47
Daha Eski
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! 10:40
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! 10:29
İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! 10:18
Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! 10:17
Milli yıldızımız geceye damga vurdu Milli yıldızımız geceye damga vurdu 09:53
Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! 09:42