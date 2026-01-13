Bursa'da okullar tatil mi 13 Ocak 2026? | Valilikten duyuru geldi mi?

Bursa, yeni haftaya yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altında başladı. Gece saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezinde de ulaşımı ve günlük hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste yaptığı buzlanma ve don uyarılarının ardından, veliler ve öğrenciler arasında 'kar tatili' beklentisi zirveye ulaşmış durumda. Şehir genelinde ulaşım hatlarında aksamalar yaşanırken, Bursa Valiliği'nin eğitim-öğretime dair alacağı karar, binlerce kişi tarafından sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden saniye saniye takip ediliyor. Peki, dondurucu soğukların etkisindeki Bursa'da 13 Ocak Salı günü için son durum ne? Okullar tatil oldu mu? İşte detaylar...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK 2026?

Bursa genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, sabah saatlerinde öğrenciler ve veliler "Okullar bugün tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Şehirde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, özellikle ara sokaklarda ve yüksek kesimlerde ciddi buzlanma riskini beraberinde getirdi. Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre, 13 Ocak 2026 Salı günü için Bursa genelinde henüz resmi bir kar tatili kararı açıklanmadı. Şu anki verilere göre Bursa'da eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam ediyor. Ancak kar yağışının özellikle Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi'nin yüksek mahalleleri ile İnegöl ve Kestel gibi ilçelerde etkisini artırması nedeniyle kararın anlık olarak değişebileceği belirtiliyor. Valilikten gelecek herhangi bir yeni açıklama veya ulaşım güvenliğini tehdit eden olağanüstü bir durum gelişmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

METEOROLOJİ'DEN BURSA İÇİN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Bursa'da hava sıcaklıklarının gün içinde en yüksek 4°C, gece ise -4°C civarında seyretmesi bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı şehirde, hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları tedbirli olmaya davet etti.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 95 CM

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranı da artmaya başladı. Kayak ve kış turizminin gözde adreslerinden Uludağ'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yoğun ilgi nedeniyle kayak pistlerinde hareketlilik yaşanırken, konaklama tesislerindeki doluluk oranları da arttı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceler civarında seyrettiği bölgede, kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, jandarma ekipleri zirveye çıkacak vatandaşları kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. Zirvede yağışların Çarşamba gecesine kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren yükselmesi tahmin ediliyor.