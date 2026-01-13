Başakşehir-Boluspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 2. hafta heyecanı, Başakşehir ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Kupaya mağlubiyetle başlayan ve bu kez hata yapmak istemeyen turuncu-lacivertliler, Nuri Şahin yönetiminde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İlk maçından beraberlikle ayrılan Boluspor ise Gökhan İper liderliğinde güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak yoluna avantajlı devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Başakşehir-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Başakşehir-Boluspor maçı 13 Ocak Salı günü saat 15.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Boluspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR İLE BOLUSPOR ARASINDA 6. RANDEVU

Tarihleri boyunca 5 defa karşı karşıya gelen Başakşehir ile Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı da İstanbul ekibi kazanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor'un güçlü rakibi karşısında henüz galibiyeti bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Başakşehir-Boluspor maçını hakem Burak Olcar yönetecek. Olcar'ın yardımcılıklarını Abdullah Buğra Sarı ve Mücahid Adem Çelebi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.