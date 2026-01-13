CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Kocaelispor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz yönetiminde tekrar çıkış arayan ev sahibi ekip, turnuvadaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Selçuk İnan ile ilk maçını kazanmayı başaran deplasman takımı ise güçlü rakibine karşı 2'de 2 yapmanın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Gaziantep FK-Kocaelispor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:33
Gaziantep FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı, Gaziantep FK ile Kocaelispor'un karşılaşmasıyla devam ediyor. Burak Yılmaz yönetiminde yeniden ivme yakalamak isteyen Gaziantep temsilcisi, kupadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İlk maçını kazanarak moral bulan Kocaelispor ise Selçuk İnan liderliğinde zorlu deplasmanda da galip gelerek grupta 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kocaelispor maçı 13 Ocak Salı günü saat 18.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Kocaelispor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK İLE KOCAELİSPOR ARASINDA 11. RANDEVU

Tarihleri boyunca 10 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı Gaziantep ekibi kazanırken, 4 mücadeleyi de Kocaeli temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Gaziantep FK-Kocaelispor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Harun Reşit Güngör üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Demokrat Özgür Güneş yapacak.

