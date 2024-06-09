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YKS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2024? | Son dakika TYT, AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, 3 milyondan fazla adayın katılımıyla yapıldı. TYT, AYT v3 YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınavdan özellikle Matematik, sözelde Felsefe grubu ve sayısalda Fizik sorularının kendilerini zorladığını belirten adaylar, iptal edilen soruların olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki YKS'de iptal edilen soru var mı 2024? Son dakika TYT, AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:20
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YKS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2024? | Son dakika TYT, AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2024? | Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı YKS geride kaldı. Sınavdan çıkan adayların bazıları çalışanlar için kolay bir sınav olduğunu dile getirirken kimileri ise soruların kendilerini zorladığından yakındı. Sınava katılan adaylar, 'YKS'de iptal edilen soru var mı 2043? Son dakika TYT, AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TYT TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN, SOSYAL İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. Sınavda birbirine yakın şıklar nedeniyle zorlandığını söyleyen adayların çoğu, sorularda iptal edilecek bir hata görmediklerini kaydetti. ÖSYM'den soruların iptaline ilişkin açıklama gelmedi.

YKS'nin üçüncü oturumu YDT'nin ardından sınavda iptal edilen soru olup olmadığı netlik kazanacak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

AYT SAYISAL, SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testinde adaylara, sayısal alanda Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Geometri, sözel alanda Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, eşit ağırlıkta ise Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Geometr'den 80 soru soruldu. 180 dakika süre tanınan adaylar, iptal edilen soru olup olmayacağını merakla bekliyor. Ancak ÖSYM'den soruların iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2023, 2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.

2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

SORU İPTALİNDE NE YAPILIR, PUAN NASIL HESAPLANIR?

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin; Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

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