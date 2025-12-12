CANLI SKOR ANA SAYFA
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de dev randevu start alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. Gaston Medecin Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 6. galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu. Peki Monaco-Fenerbahçe Bekomaçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 18:19 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 18:28
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan, 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. EuroLeague'de son dönemde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe Beko, bu ivmeyi AS Monaco karşısında sürdürerek seriyi 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligin zirve ortaklarından olan ve 2. sırada yer alan Monaco ise Fenerbahçe Beko'yu puansız uğurlamak istiyor. İşte Monaco-Fenerbahçe Beko maçının yayın bilgileri...

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı detayları!

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 15. haftasındaki Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, 12 Aralık Cuma günü oynanacak.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri!

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı hakkında

HEDEF SERİYİ 6'YA ÇIKARMAK

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Monaco'ya üstünlük kurarak üst üste 6. galibiyetini almaya çalışacak. Organizasyonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynaması gereken mücadele ertelenmişti. Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Monaco ise ikinci sırada yer aldı.

Euroleague'de Monaco-Fenerbahçe Beko maçı!

MONACO İLE 15. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Monaco ile 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonundan bu yana Fransa ekibi ile organizasyonda yaptığı 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. İki takım, son olarak geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 81-70 üstünlük kurarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

