Monaco-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan, 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. EuroLeague'de son dönemde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe Beko, bu ivmeyi AS Monaco karşısında sürdürerek seriyi 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligin zirve ortaklarından olan ve 2. sırada yer alan Monaco ise Fenerbahçe Beko'yu puansız uğurlamak istiyor. İşte Monaco-Fenerbahçe Beko maçının yayın bilgileri...

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 15. haftasındaki Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, 12 Aralık Cuma günü oynanacak.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

HEDEF SERİYİ 6'YA ÇIKARMAK

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Monaco'ya üstünlük kurarak üst üste 6. galibiyetini almaya çalışacak. Organizasyonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynaması gereken mücadele ertelenmişti. Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Monaco ise ikinci sırada yer aldı.

MONACO İLE 15. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Monaco ile 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonundan bu yana Fransa ekibi ile organizasyonda yaptığı 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. İki takım, son olarak geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 81-70 üstünlük kurarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci şampiyonluğunu elde etti.