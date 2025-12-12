CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Futsal Takımı'nın 2028 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futsal Takımı'nın 2028 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futsal Takımı'nın 2028 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 19:04
A Milli Futsal Takımı'nın 2028 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine TFF adına Milli Takımlar Futsal ve Plaj Futbolu Sorumlusu Tayfur Özkan katıldı.

Milliler, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Litvanya ve Bulgaristan ile eşleşti.

Ön Eleme Turu'nda C Grubu maçları, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Litvanya'da oynanacak.

Turda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım, Ana Tur'a yükselecek ve tura doğrudan katılacak 24 takımla birlikte Ana Tur maçlarında karşılaşacak.

FIFA Futsal Dünya Kupası Finalleri, 2028'in yaz aylarında finallere katılmaya hak kazanan ülkelerden birinin ev sahipliğinde organize edilecek.

