Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor. Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf, Gueye.
Gençlerbirliği: Ricardo, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele Bashiru, Göktan, Metehan, Tongya, Niang.
KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa Gençlerbirliği mücadelesi 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.