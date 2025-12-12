Milli Takımlar resmi hesabından Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertliler adına gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açarken futbolcunun golü için Türkiye Milli Takımlar resmi hesabı üzerinden destek paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda, "A Millî futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun Brann'a karşı kaydettiği şık gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü adayları arasında yer aldı. Sen de oylamaya katıl, Kerem'i destekle." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: