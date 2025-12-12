Milli Takımlar resmi hesabından Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertliler adına gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açarken futbolcunun golü için Türkiye Milli Takımlar resmi hesabı üzerinden destek paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 16:32
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertliler adına gol perdesini Kerem Aktürkoğlu açarken futbolcunun golü için Türkiye Milli Takımlar resmi hesabı üzerinden destek paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda, "A Millî futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun Brann'a karşı kaydettiği şık gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü adayları arasında yer aldı. Sen de oylamaya katıl, Kerem'i destekle." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

