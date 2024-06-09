Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesi ile birlikte Milli Takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Kazakistan U19 ile Türkiye U19 karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.