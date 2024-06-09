Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.