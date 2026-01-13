CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanyol devi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi taraftarlar yayın bilgileri ve maç saati kadar, “Osimhen oynayacak mı?” sorusunun yanıtını da merak ediyor. İşte Galatasaray Atletico Madrid maçına dair tüm detaylar…

Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik haftaya girilirken, Galatasaray sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesi yayıncı kanal, maç saati ve ilk 11'ler merak ediliyor. Ayrıca yıldız golcü Osimhen'in forma giyip giymeyeceği de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Futbolseverler Galatasaray Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler haberimizde…

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'i sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılılar için büyük önem taşıyan karşılaşmanın programı netleşti. Karşılaşma 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

MAÇ DETAYLARI

Maç Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba

Başlama Saati: 20.45 (TSİ)

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

RAMS Park'ta oynanacak bu mücadele, Galatasaray'ın gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek maçlar arasında yer alıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Avrupa arenasında büyük bir heyecana sahne olacak.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı karşılaşmalar daha önce TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşmuştu. Bu kritik mücadelenin de TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

OSIMHEN GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Victor Osimhen'in bu kritik maçta forma giyip giymeyeceği geliyor. Nijeryalı yıldız golcünün durumu, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle belirsizliğini koruyor. Osimhen, milli takımı Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda yoluna devam ediyor.

Turnuvada Nijerya'nın finale kalması halinde (final maçı 18 Ocak 2026'da oynanacak), Osimhen'in 21 Ocak'taki Galatasaray – Atletico Madrid maçına yetişmesi oldukça zor görünüyor.

Nijerya'nın turnuvadan erken elenmesi durumunda ise yıldız futbolcunun İstanbul'a dönerek maç kadrosuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Teknik heyet ve kulüp yönetimi, Osimhen'in durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, kesin kararın AFCON sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

