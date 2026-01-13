Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı transfer hakkında konuştu.

Okan Buruk: "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor."



"TRANSFER YAPACAĞIZ, RAHAT OLUN!"

"Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor. Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun."

ARDA ÜNYAY'IN SON DURUMU

"Maç bittiğinde düşündüğüm şey, sakatlıklar olduğu. Bir Arda Ünyay'ın sakatlığı var, arka adalesinde. 45'te Abdülkerim - Davinson değişikliği düşündüm. 45'te Lemina'yı çıkarttım. Bir yandan değişiklikleri yaptık skoru düşünmeden, bir yandan oyuncuları değiştirdik. Bir yandan cumartesiyi bir yandan bu maçı düşündük. Belli bir süre top girmedi, pozisyonlara girdik ama sona doğru goller geldi. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maç İstanbulspor ile. O maçı da kazanıp 9 puanla gruptan çıkmayı istiyoruz."Çok iyi bir Gaziantep'te Trabzonspor maçı oynadı, ligi gol atarka bitirdi. İyi durumda olan, fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum."

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ

"Daha önce söyledik. Kaleci mevkisinde bir planlama yaptık. Birer maç Uğurcan ve Günay'ı oynatacaktık Süper Kupa'da. Uğurcan, Trabzonspor maçında oynamak istedi. Oyuncularımız hep oynamak istiyor. Fenerbahçe finalinde Günay ile başladık. Burada da tabii ki geçen sene de Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçında Günay oynadı, finalde Günay oynadı. Biz bu maçları paylaştırmak istedik iki oyuncumuza. Konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara önem vermemek gerekiyor. Buraya getirmek çünkü cumartesi günü Uğurcan oynayacak. İstanbul'da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı bıraktık. Onla beraber çalıştı. Uğurcan cumartesi sahada olacak."

SINGO SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

"Singo'yu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Her şey iyi giderse Gaziantep FK maçında kadroda olabilir. Uzun bir süre oldu. Hemen hızlıca 11'e dönmesi kolay olmuyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Antrenmanlar iyi giderse, Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız." dedi.