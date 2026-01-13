Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ve Ahmed Kutucu'nun attığı golller ofsayt sebebiyle iptal oldu. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 22:15 Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 22:41
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ve Ahmed Kutucu'nun attığı golller ofsayt sebebiyle iptal oldu.