Türkiye Kupası Haberler Galatasaray'ın golü 2.kez ofsayta takıldı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ve Ahmed Kutucu'nun attığı golller ofsayt sebebiyle iptal oldu. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 22:15 Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 22:41

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ve Ahmed Kutucu'nun attığı golller ofsayt sebebiyle iptal oldu.

İŞTE O POZİSYONLAR

