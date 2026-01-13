CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için hocası Conceiçao'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için hocası Conceiçao'dan açıklama!

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayarak taraftarlarını memnun etmişti. Sarı lacivertli ekibin sıradaki hedefi ise N'golo Kante. Fransız yıldız için hocası Conceiçao'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 00:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 00:50
Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için hocası Conceiçao'dan açıklama!

Fenerbahçe yönetimi, Al-Ittihad forması giyen Fransız milli N'Golo Kante için Dubai'ye gitti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in Kante transferinde önemli aşama kaydettiği gelen bilgiler arasında.

Transfer görüşmeleri devam ederken Al-Ittihad ile henüz sözleşme yenilemeyen 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan açıklama geldi.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Al Ittihad'ın deplasmanda Damac ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Kante 85 dakika sahada kaldı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Conceiçao, N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine transfer açıklaması yaptı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin görüştüğü Kante ile ilgili olarak "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe
