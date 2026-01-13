Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için hocası Conceiçao'dan açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe yönetimi, Al-Ittihad forması giyen Fransız milli N'Golo Kante için Dubai'ye gitti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in Kante transferinde önemli aşama kaydettiği gelen bilgiler arasında.

Transfer görüşmeleri devam ederken Al-Ittihad ile henüz sözleşme yenilemeyen 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan açıklama geldi.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Al Ittihad'ın deplasmanda Damac ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Kante 85 dakika sahada kaldı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Conceiçao, N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine transfer açıklaması yaptı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin görüştüğü Kante ile ilgili olarak "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.